Erlenbach (ots) - In der Haynaer Straße in Erlenbach wurde das Durchfahrtsverbot überwacht. In 30 min. verstießen von 19 kontrollierten Fahrzeugen 4 Fahrzeugführer gegen Verbot der Durchfahrt und wurden daraufhin gebührenpflichtig verwarnt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wörth



Telefon: 07271/92210

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell