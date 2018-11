POL-PDLD: Edenkoben/A65 - Mögliches Autorennen

Edenkoben (ots) - Verkehrsteilnehmer meldeten am Samstagmittag (11.11.2018, 15.24 Uhr) ein mögliches Autorennen auf der A65. Ein bislang unbekannter weißer BMW mit Münchener Kennzeichen sowie ein grauer Porsche mit Frankenthaler Kennzeichen hatten sich nach Angaben von Verkehrsteilnehmern ein rücksichtsloses Rennen geliefert. Dabei wurde mehrfach die rechte Fahrspur zum Überholen genutzt. Die Polizei Edenkoben hat die Ermittlungen hinsichtlich des neuen Straftatbestandes des § 315 d - Verbotene Kraftfahrzeugrennen - aufgenommen. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell