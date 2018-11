POL-PDLD: Kirrweiler - Brand in einer Lagerhalle

Landau (ots) - Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 12.11.2018:

Bereits am 08.11.2018 gegen 15.01 Uhr kam es zu einem Brand von Europaletten in einer Lagerhalle im Bereich Kirrweiler. Durch den Brand wurden ca. 30 Paletten, sowie Glasflaschen in einem Wert von ca. 15.000 Euro zerstört.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass eine zuvor mit Schrumpffolie eingepackte Gläserpalette den Brand verursacht haben könnte. Dabei handelte es sich um ein übliches Verfahren zum Verpacken der Ware mit einem gasbetriebenen Heißluftfön.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen wird noch geprüft, ob bei dem Verpackungsvorgang neben der zu schrumpfenden Folie vielleicht anderes Verpackungsmaterial, wie z.B. Kartonagen oder Kunststoff, unbeabsichtigt angeschmort wurde und den Brand auslöste. Zu einem Gebäudeschaden kam es nicht.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wird der Vorgang der Staatsanwaltschaft Landau zur strafrechtlichen Bewertung vorgelegt.

