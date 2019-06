Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ohne Führerschein ein zulassungspflichtiges Kraftfahrzeug geführt

Frankenthal (ots)

Am 20.06.2019, gegen 00:10 Uhr fällt einer Polizeistreife der Polizeiinspektion Frankenthal im Bereich der Kreuzung Mörscher Straße / Nordring in Frankenthal ein Fahrzeug des Herstellers MINI auf, weil der Fahrer verdächtig langsam am Polizeieinsatzfahrzeug vorbeifährt und Blickkontakt mit den eingesetzten Beamten hält. Zum Zwecke der Durchführung einer allgemeinen Verkehrskontrolle sollte dem MINI gefolgt werden, wobei das Fahrzeug aufgrund der Verkehrslage zunächst außer Sicht gerät. Im späteren Verlauf fällt das Fahrzeug im Bereich eines Schnellrestaurants erneut auf. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle kann festgestellt werden, dass der Fahrer und der Beifahrer einen Fahrerwechsel durchgeführt hatten. Der einstige Fahrer, der nun auf dem Beifahrersitz sitzt, gibt auf Nachfrage an, keine Fahrerlaubnis mehr zu besitzen. Gegen den 23-jährigen Frankenthaler wird nun ein Strafverfahren wegen Führens eines Kraftfahrzeugs ohne gültige Fahrerlaubnis eingeleitet.

