Polizei Hagen

POL-HA: Spielautomaten aufgebrochen

Hagen (ots)

Am Mittwoch, den 13.02.2019, zwischen 04:20 Uhr und 12:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Shisha-Bar in der Stresemannstraße. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und machten sich an den drei in der Bar befindlichen Geldautomaten zu schaffen. Sie brachen eines der Geräte auf. Die Polizei stellte bei der Aufnahme des Sachverhalts den gewaltsam geöffneten Automaten sowie eine auf dem Boden liegende Geldkassette vor. Die Höhe der Beute ist noch unklar. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen. Hinweise zur Straftat werden unter 986 2066 entgegen genommen.

