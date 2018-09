POL-PDLU: Frankenthal: Handydiebstahl aus Kleingartenanlage

Frankenthal (ots) - Am 07.09.2018, in der Zeit von ca. 12:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr, klettert ein bislang unbekannter Täter in der Kleingartenanlage am Sauweideweg in Frankenthal über den Zaun einer Parzelle und entwendet aus dem offen stehenden Gartenhaus das Mobiltelefon der Marke Huawei im Wert von 135EUR einer 66-jährigen Frankenthalerin, die sich währenddessen im vorderen Bereich der Kleingartenparzelle aufhält.

Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt! Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

