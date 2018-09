POL-PDLU: Unfallverursacher flüchtet

Neuhofen (ots) - Am 08.09.18, gg. 21.25 Uhr befuhr ein Pkw die Ludwigshafener Straße von Waldsee kommend in Richtung Rheingönheim. In Höhe der Gaststätte "Alte Münz" kam er in der dortigen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren dort aufgestellten mobilen Verkehrszeichen. Der Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen dunklen Kleinwagen handeln. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500.- EUR.

