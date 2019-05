Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Remagen (ots)

Am Donnerstag den 16.05.19 ereignete sich um die Mittagszeit ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz "An der Stadtmauer" in Remagen. Hierbei wurde ein schwarzer SUV, welcher in der Schrägaufstellung parkte im hinteren Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Den Schäden zu Folge hat der Unfallverursacher das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gestreift und sich im Anschluss daran unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

