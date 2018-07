POL-NOM: Kalefeld/Oldenrode - Klein LKW fährt gegen Straßenbaum - Fahrer flüchtet zu Fuß

Bad Gandersheim (ots) - Kalefeld/Oldenrode - Am Freitag vormittag gegen 08.20 Uhr befuhr ein Klein-LKW (Sprinter) der Marke Renault Traffic die B 248 aus Richtung Ildehausen kommend in Richtung Oldenrode. Aus bislang unbekannter Ursache kommt das Fahrzeug in Höhe des "Harzhorns" nach rechts von der Fahrbahn ab, überfährt einen Leitpfosten und eine Bake und prallt anschließend frontal gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer, der nach Auswertung der Spurenlage vor Ort leicht verletzt worden sein muss, flüchtet zu Fuß von der Unfallstelle. Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers verlief bislang ergebnislos. Der Sprinter aus dem Landkreis Northeim wurde mit Originalschlüsseln geführt, ein Diebstahl des Fahrzeugs wird ausgeschlossen. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Gandersheim unter Tel. 05382/919200

