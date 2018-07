POL-NOM: Verkehrsunfall - Kradfahrer wurde schwer verletzt

Osterode (ots) - Osterode / B 489, 05.07.18, 20.16 Uhr

OSTERODE / B 489 (US) Am 05.07.18, gg. 20.16 Uhr, ereignete sich auf der B 489 ein Verkehrsunfall mit einem Kradfahrer. In einer Linkskurve, unterhalb der Sösetalsperre, kam ein 50jähr. Mann aus Osterode auf Grund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den dortigen Straßengraben. In Folge des Sturzes wurde der Mann schwer verletzt. Es entstand ein Schaden i.H.v. 2500,-- Euro.

