POL-NOM: Einbruch in Sporthaus

Northeim (ots) - Elvershausen, Sporthaus am Sportplatz - In der Nacht zum Donnerstag, 05.07.2018

ELVERSHAUSEN (fal) - In der Nacht zum Donnerstag ist ein Unbekannter durch ein aufgebrochenes Fenster in das Sporthaus des TSV Elvershausen eingestiegen. Auf den ersten Blick sieht es so aus, dass der Einbrecher erfolglos nach Diebesgut gesucht hat. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag an oder in der Nähe des Sporthauses an der Kreisstraße 409 auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

