POL-NOM: 47-jähriger Mann fuhr unter Drogeneinfluss

Bad Lauterberg (ots) - Bad Sachsa, Marktstraße 12, 05.07.2018, gegen 14:57 Uhr

Bad Sachsa (slau) - Am Donnerstagnachmittag wurde in der Marktstraße in Bad Sachsa ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus Neuhof einer verkehrsrechtlichen Kontrolle unterzogen. Im Verlaufe der Kontrolle konnten durch die Beamten deutliche Anzeichen für eine Beeinflussung durch berauschende Mittel festgestellt werden. Ein durchgeführter Urinvortest ergab einen positiven Befund auf Amphetamine und Methamphetamine. Aus diesem Grund wurde dem 47-Jährigen im Krankenhaus Herzberg eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten.

