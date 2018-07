POL-NOM: Sachbeschädigung

Osterode (ots) - Osterode, Obere Neustadt, 04.07.2018, 09.10 Uhr - 14.00 Uhr

OSTERODE (US) Die Geschädigte zeigte eine Sachbeschädigung an ihrem PKW an. Sie hatte den Audi TT am Mittwoch, gg. 09.10 Uhr in Osterode, in der oberen Neustadt, abgestellt. Bei ihrer Rückkehr gg. 14.00 Uhr hatte einen ca.12 cm langen Kratzer im Lack des hinteren Radlaufes der Fahrerseite festgestellt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

