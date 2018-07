POL-NOM: Diebstahl und Sachbeschädigung

Osterode (ots) - Hörden, Gänsewinkel, 22.06.18, 14.00 Uhr - 03.07.18, 08.00 Uhr

HÖRDEN (US) Im Tatzeitraum begaben sich unbekannte Täter in Hörden auf ein Firmengelände im Gänsewinkel. Hier hatte der Geschädigte sein Segelboot auf einem Spezialtransporter abgestellt. Am Dienstag stellte der Geschädigte fest, dass die entstempelten Kennzeichen entwendet worden sind. Des Weiteren kletterten die Täter auf das Boot und verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Bootsinnere. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 30,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hattorf unter der Tel. 05584/364 entgegen.

