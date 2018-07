POL-NOM: Diebstahl aus PKW

Osterode (ots) - Osterode, Alte Northeimer Straße, 04.07.18, 19.55 Uhr - 20.55 Uhr

OSTERODE (US) Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug am Mittwoch, gg. 19.55 Uhr, in Osterode, in der alten Northeimer Straße, zum Parken abgestellt. Als er gg. 20.55 Uhr zum VW Lupo zurückkehrte, stellte er den Diebstahl einer Aktentasche mit div. Inhalt fest. Bislang unbekannte Täter hatten den verschlossenen PKW auf nicht bekannte Weise geöffnet und die Aktentasche entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Osterode

Leitung



Telefon: 05522/508 0

Fax: 05522/508 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell