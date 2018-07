Osterode (ots) - Osterode, B 241, 05.07.18, 18.45 Uhr

OSTERODE / B 241 (US) Ein 46jähr. Mann aus Clausthal-Zellerfeld kam auf Grund gesundheitlicher Probleme auf der B 241, im Bereich der oberen Einfahrt Lerbach, nach rechts von der Fahrbahn ab. Zunächst prallte er gegen die Leitplanke, im weiteren Verlauf überfuhr er Verkehrskennzeichen und kam auf dem Parkplatz an einem dortigen Baum zum Stehen. Der Claustahler wurde verletzt in Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich auf 1000,-- Euro.

