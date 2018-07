POL-NOM: Auf frischer Tat - Tageswohnungseinbrecher nach Zeugenhinweis gestellt und festgenommen

Northeim (ots) - Osterode, Hengstrücken - Donnerstag, 05.07.2018, 10.47 Uhr

OSTERODE (fal) - Am Donnerstagvormittag gelang es der Osteroder Polizei nach dem Hinweis einer aufmerksamen Nachbarin in der Straße Hengstrücken zwei Tageswohnungseinbrecher auf frischer Tat festzunehmen. Die beiden 19 und 31 Jahre alten Männer verbrachten die Nacht in den Gewahrsamszellen der Osteroder Polizei.

Gegen 10.47 Uhr hörte die Zeugin klirrende Geräusche aus Richtung des Nachbarhauses. Geistesgegenwärtig rief sie direkt auf der Wache der Osteroder Dienststelle an. Schnell waren die ersten beiden Streifenwagen vor Ort. Die Polizisten sahen eine zerstörte Fensterscheibe neben der Hauseingangstür. Zwei Beamte begaben sich sofort auf die Rückseite des Hauses und trafen hier auf die beiden Täter, als diese den Tatort mit ihrer Beute durch die Terrassentür verlassen wollten.

Beim Erkennen der Polizisten ergreifen die beiden Einbrecher sofort die Flucht. Nach kurzer Verfolgung konnten beide Personen gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Festgenommenen wurden gestohlene Uhren, Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro gefunden. Beide Männer sind albanische Staatsbürger und zurzeit in Braunschweig gemeldet. Der 19-Jährige legte in seiner Vernehmung ein Geständnis ab. Der 31-Jährige machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen wurden die beiden Tatverdächtigen am Freitag gegen 11.00 Uhr dem Haftrichter beim Amtsgericht Osterode vorgeführt. Der Haftrichter erließ zwei Untersuchungshaftbefehle. Im Anschluss wurden der 19-Jährige in die JA Hameln und der 31-Jährige in die JVA Rosdorf überführt.

