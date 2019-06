Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rheinland-Pfalz-Tag 2019 in Annweiler Einsatzvorbereitungen der Polizei

Bild-Infos

Download

Annweiler am Trifels (ots)

Vom 28.06. bis 30.06.2019 findet der 35. Rheinland-Pfalz-Tag in Annweiler statt. Mit der Vorbereitung und Durchführung dieses Großeinsatzes beauftragte das Polizeipräsidium Rheinpfalz die Polizeidirektion Landau. In den vergangenen Monaten haben wir gemeinsam mit allen Beteiligten diesen Polizeieinsatz intensiv vorbereitet. Dabei sind der Schutz des Landesfestes, die Sicherheit der Besucher sowie die Gewährleistung eines störungsfreien Ablaufs unsere obersten Ziele. Besonderes Augenmerk richten wir auf den Anreiseverkehr. Wir bitten alle Gäste in erster Linie den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen. Wenn Sie mit dem eigenen PKW anreisen, werden Sie mittels einer Veranstaltungswegweisung zu den P&R-Parkplätzen geleitet. Von den P&R-Parkplätzen verkehrt ein Buspendelverkehr zum Festgelände. Das gesamte Stadtgebiet ist für den Individualverkehr gesperrt. Es stehen in Festnähe keine Parkplätze zur Verfügung. Bitte nutzen Sie daher unbedingt die ausgewiesenen P+R-Parkplätze.

Weitere Informationen erhalten sie auf der Internetseite der Landesregierung https://www.rlp.de/de/unser-land/rheinland-pfalz-tag/anreise.

Informationen rund um den Polizeieinsatz RLP Tag erhalten sie über die bekannten Kanäle. Pressemitteilungen veröffentlichen wir im Presseportal auf der Seite der Polizeidirektion Landau https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686

Aktuelle Informationen, insbesondere Hinweise zur Verkehrs- und Parksituation veröffentlichen wir auf dem Twitter Kanal des Polizeipräsidium Rheinpfalz https://twitter.com/PP_Rheinpfalz

Ebenso werden wir den Facebook https://de-de.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz und den Instagram Kanal https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/ der Polizei Rheinland-Pfalz zur zielgruppenorientieren Kommunikation nutzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



RLP Tag 2019 Annweiler

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Sandra Giertzsch

07274 958-400



Uwe Becker

07274 958 - 200



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell