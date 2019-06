Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Parkplatzsuche endet in einer Auseinandersetzung

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, 24.06.2019, gegen 17 Uhr, endete die Parkplatzsuche in der Limburgstraße in einer wechselseitigen Körperverletzung. Der 16-Jährige Sohn stellte sich auf einen Parkplatz und wollte diesen für seinen Vater, der gerade sein Fahrzeug wendete, freihalten. Allerdings wurde der Parkplatz dann von einem 56-jährigen PKW-Fahrer genutzt. Zwischen dem 16-Jährigen und dem 56-Jährigen entstand ein Wortgefecht, welches dann in einer wechselseitigen Körperverletzung endete. Der Sohn wurde leicht verletzt. Alle Beteiligten müssen mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

