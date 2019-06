Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Lauter Auspuff - Auto stillgelegt

Ludwigshafen (ots)

Aufgrund eines zu lauten Auspuffs wurde am Montag (24.06.2019) der 3er-BMW eines 26-Jährigen stillgelegt. Gegen 17 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 26-Jährigen in seinen BMW in der Bürgermeister-Kutterer-Straße. Während der Kontrolle fiel den Polizeibeamten der Auspuff auf. Eine Lautstärkemessung ergab, dass der Auspuff viel zu laut war. Erlaubt waren 71dB. Die Messung ergab einen Wert von knapp 100 dB. Die Überschreitung der Lautstärke führte letztendlich zur Erlöschung der Betriebserlaubnis. Der BMW wurde sichergestellt und darf vorerst nicht gefahren werden. Der 26-Jährige wird sich jetzt mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige konfrontieren müssen.

