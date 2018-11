POL-DN: Ladendiebe in Haft

Jülich (ots) - Zwei Ladendiebe konnten am Samstag im Stadtgebiet Jülich dingfest ge-macht werden. Sie hatten es zuvor auf hochpreisige Parfums abgesehen.

Gegen 12:30 Uhr bemerkte der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes in der Innenstadt drei Personen, die zahlreiche Parfumartikel in eine mitgeführte Tasche packten. Die drei Personen gingen dabei arbeitsteilig vor - während der eine die Packungen aus den Regalen räumte, räumte ein anderer diese in eine mitgeführte Tasche um. Der dritte wiederum schirmte am Ausgangsbereich die elektronische Diebstahlsschranke ab. Alle drei Personen konnten den Laden erst einmal verlassen und in unterschiedliche Richtungen weggehen. Der Ladendetektiv folgte dem Mann mit der Tasche und alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen den Verdächtigen, ein 42-jähriger Osteuropäer ohne Wohnsitz in Deutschland, schließlich an einem Fahrzeug an. Er wurde vorläufig festgenommen. Das Diebesgut konnte vor Ort sichergestellt werden. Durch den Ladendetektiv ging kurze Zeit später der Hinweis ein, dass ein weiterer Beteiligter der Tat an einer Bushaltestelle im Stadtgebiet säße. Auch dieser Mann, ein 49-Jähriger ebenfalls aus Osteuropa, wurde festgenommen. Der dritte Tatverdächtige ist weiterhin flüchtig. Die beiden Festgenommenen befinden sich nun in Hauptverhandlungshaft und warten auf die Durchführung des beschleunigten Verfahrens.

