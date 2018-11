POL-PDPS: Betrunkener 48-Jähriger klaut Flaschenbier

Pirmasens (ots) - Am Sonntagvormittag, gegen 09:00 Uhr, wurde die Polizei zu einer Tank-telle in die Blocksbergstraße gerufen. Dort hatte im Verkaufsraum ein der Polizei nicht unbekannter 48-jähriger Mann drei Flaschen Bier aus dem Regal genommen und war ohne zu bezahlen damit flüchtet. Ein Angestellter folgte dem Mann bis in die Adlerstraße zu dessen Wohnung. 2,63 Promille ergab dann ein erster Alkoholtest durch die Beamten. Infolge der Alkoholisierung war der Mann überdies nicht mehr in der Lage seinen Namen zu nennen und auf Fragen der Polizei zu antworten. So wurde er zur Ausnüchterung ins Krankenhaus gefahren. Eine Anzeige wegen Diebstahl wird folgen.

