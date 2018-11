POL-PDPS: Unfall mit zwei leichtverletzten Insassen

Rodalben (ots) - Über Notruf wurde die Polizei am Montagvormittag, gegen 9:15 Uhr, zu einem Unfall auf der Landstraße nach Münchweiler gerufen. Dort waren an der Einfahrt Rodalben Stadtmitte zwei Pkw in der Straßenmitte kollidiert. Eine Fahrerin erlitt dabei offensichtlich einen Schock und ein weiterer Insasse leichte Verletzungen. Beide Personen wurden zur weiteren ärztlichen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Pkw musste abgeschleppt werden. Bis 10:15 Uhr kam es wegen der Unfallaufnahme und Bergung zu leichten Verkehrsbehinderungen.

