POL-DN: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Kinder werfen Moos von einer Brücke

Aldenhoven (ots) - Glücklicherweise kam bei einem Zwischenfall am Sonntagnachmittag nie-mand zu Schaden. Drei Kinder hatten durch ihr Verhalten einen Autofahrer - vermutlich unwissentlich - in Gefahr gebracht.

Gegen 15:55 Uhr war ein 46 Jahre alter Autofahrer aus Alsdorf auf der L 228 unterwegs. Er kam aus Richtung Eschweiler und fuhr in Richtung Aldenhoven, als er auf einer Fußgängerbrücke in Höhe Niedermerz drei Kinder bemerkte. Zunächst winkten die drei dem Autofahrer freundlich zu, ließen dann jedoch etwas über das Brückengeländer hinunter auf die Fahrbahn der Landesstraße fallen. Der 46-Jährige führte eine Gefahrenbremsung durch und geriet mit seinem Wagen ins Schleudern. Er schaffte es jedoch, sein Fahrzeug zu stabilisieren und zum Stillstand zu bringen. Er sprach die Kinder an, die daraufhin zu Fuß in Richtung Niedermerz verschwanden.

Informierte Polizeibeamte trafen im Ort dann auf die drei Kinder im Alter von 11, 12 und 13 Jahren. Sie gaben an, Moos auf die Fahrbahn geworfen zu haben. Die Tragweite ihres Handelns war ihnen vermutlich nicht bewusst. Sie wurden an ihre Eltern übergeben.

