POL-DN: Tageswohnungseinbruch

Düren (ots) - In den frühen Abendstunden des Samstag, 24.11.2018, brachen unbekannte/r Täter in ein Einfamilienhaus in zentraler Lage in Gürzenich ein, indem sie ein Küchenfenster an der Gebäuderückseite aufhebelten. Mit ihrer Beute, vermutlich mehrere Schmuckteile, konnten der/die Tatverdächtigen vor der Rückkehr der Bewohner unerkannt flüchten. Eine Spurensicherung wurde veranlasst, die weiteren Ermittlungen dauern an. Sollten Anwohner verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld Am Wingert/ Laverweg festgestellt haben, wird um Mitteilung an die Polizei Düren unter 02421-9490 gebeten.

