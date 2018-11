POL-DN: Fahrtüchtigkeit durch Alkohol eingeschränkt

Vettweiß (ots) - Am 24.11.2018, gegen 19.25 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann aus Vettweiß mit seinem Mofa-Roller den Lüxheimer Weg in Kelz in Fahrtrichtung Lüxheim. An einer Straßenverengung nahm er offensichtlich den PKW einer 41-jährigen Frau aus Zülpich zu spät wahr. Sie war kurz vorher rückwärts aus einer Grundstückszufahrt und ein Stück in Richtung Straßenverengung ausgefahren. Der Zweiradfahrer fuhr scheinbar ungebremst gegen die hintere linke Fahrzeugseite des PKW. Verletzt wurde augenscheinlich niemand. In der Atemluft des 60-Jährigen wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,55 mg/l (entspricht 1,1 Promille). Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

