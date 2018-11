POL-DN: Frontalzusammenstoß bei Überholmanöver

Bild von der Unfallstelle Bild-Infos Download

Düren (ots) - Zwei leicht verletzte Autofahrer sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich Freitagmorgen zwischen Arnoldsweiler und Merzenich ereignete. Gegen 07:40 Uhr war ein 51-jähriger Kölner mit seinem Wagen auf der L 257 vom Kreisverkehr an der Autobahnanschlussstelle aus in Richtung Arnoldsweiler unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 31-jähriger Dürener die Strecke in Gegenrichtung. Vor dem Dürener fuhr ein Lkw, den er überholen wollte. Dazu ließ er nach eigenen Angaben erst ein Fahrzeug des Gegenverkehrs passieren und setzte dann zum Überholen an. Dabei übersah er jedoch ein weiteres, entgegenkommendes Fahrzeug. Der 31-Jährige versuchte noch nach links in Richtung Feld auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß mit dem Pkw des Kölners nicht verhindern. Das Auto des Düreners überschlug sich in der Folge und blieb im angrenzenden Feld liegen. Er konnte das Fahrzeug selbständig verlassen.

Beide Autofahrer wurden mit RTW in umliegende Krankenhäuser gebracht, die sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 14500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell