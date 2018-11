POL-DN: Einbrüche im Kreis Düren

Düren/Langerwehe/Niederzier (ots) - Am Donnerstag und Freitag wurde die Kriminalpolizei zur Spurensuche an vier Einbruchstatorte entsandt. Unbekannte Täter waren unter anderem in Lagerräume eingestiegen.

In der Nacht zu Freitag wurde gegen 01:50 Uhr der Alarm an einem Geschäft auf der Hauptstraße in Langewehe ausgelöst. Grund hierfür waren bislang nicht bekannte Täter, die durch Manipulation an der Haupteingangstür in den Verkaufsraum eingedrungen waren. Hierin hatten sie sich an Tabakwaren bedient. Mit ihrer Beute konnten sie anschließend unerkannt entkommen.

Am Donnerstagnachmittag wurden zwei Einbrüche in Lagerräume einer Werkstatt in Huchem-Stammeln entdeckt. Der oder die Unbekannten müssen sich in der Zeit zwischen Mittwochabend, 20:00 Uhr, und Donnerstag, 16:00 Uhr, auf das Grundstück an der Dürener Straße begeben haben. Dort zerstörten sie unter anderem das Vorhängeschloss einer Tür und beschädigten einen Bewegungsmelder. Während aus einem der gewaltsam geöffneten Lagerräumen keine Gegenstände entwendet wurden, fehlten aus dem benachbarten Lager mehrere Werkzeuge.

Ebenfalls am Donnerstag fiel auf, dass in der zurückliegenden Woche (seit dem 14.11.2018) ein Einbruch in ein Firmengebäude an der Ursulinenstraße in Düren stattgefunden hatte. Durch ein Fenster waren der oder die Täter in das Objekt gelangt und hatten unter anderem Werkzeug und mehrere Rollen eines Fußbodenbelags gestohlen.

In allen Fällen wurden an den Tatorten Spuren gesichert. Wer die Ermittlungen mit Hinweisen auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unterstützen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

