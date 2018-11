POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Freckenfeld (ots) - Am Dienstagvormittag fuhr ein 33Jähriger Wörther mit seinem Mercedes durch Freckenfeld und beschädigt hierbei einen am Straßenrand geparkten Audi. Der Mercedesfahrer flüchtete weiter in Richtung Schaidt. Mithilfe von Unfallzeugen konnte die Polizei kurz darauf den Flüchtenden stellen. Grund seiner Flucht war, dass er mit 1,75 Promille erheblich alkoholisiert war. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000EUR. Ergebnis seiner versuchten Flucht: eine Blutprobe, die Beschlagnahme seines Führerscheins und der Einleitung eines Strafverfahrens hins. der Verkehrsunfallflucht bzw. der Gefährdung des Straßenverkehrs.

