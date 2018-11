POL-PDLD: Maikammer - Versuchte Sachbeschädigung

Maikammer (ots) - In der Weinstraße Nord wurden gestern Abend (13.11.2018, 20.18 Uhr) zwei 13- und 16-jährige Jugendliche beobachtet, die an einer dortigen Bushaltestelle versuchten, diese durch Tritte und Schläge zu beschädigen. Die Streife konnte die beiden Halbstarken antreffen. Von einer versuchten Sachbeschädigung wollten beide nichts mitbekommen haben. Neben Tabak und einer E-Zigarette wurde eine mitgeführte Dose mit Marihuana sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da für Minderjährige das Rauchen von E-Zigaretten verboten ist. Die Eltern wurden in Kenntnis gesetzt.

