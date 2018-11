POL-PDLD: Insheim/A65 -Vorderreifen verloren

Insheim/A65 (ots) - Ein 70-jähriger Autofahrer vernahm gestern Abend (13.11.2018, 19.15 Uhr) während der Fahrt auf der A 65 bei Insheim in Fahrtrichtung Ludwighafen einen lauten Knall und musste anschließend feststellen, dass seine Windschutzscheibe beschädigt war. Er suchte die Polizei auf, da er vermutete, dass ihm jemand einen Stein auf die Scheibe geworfen hatte. Eine Überprüfung am Fahrzeug ergab, dass der vermeintliche Stein ein Autoreifen war. Eindeutige Profilspuren auf der Motorhaube konnten festgestellt werden. Der Sachverhalt bestätigte sich ganz schnell, da an einem zwischenzeitlich gemeldeten Pannenfahrzeug, welches in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, der rechte Vorderreifen fehlte. Es scheint zu vermuten, dass sich die Radmuttern der erst kürzlich aufgezogenen Winterreifen gelöst hatten. Bis zum Eintreffen eines Abschleppunternehmens musste der Kleinbus abgesichert werden.

