POL-PDLD: Schweighofen: Schiebetor beschädigt und abgehauen

Schweighofen (ots) - Vermutlich am Sonntag oder Montag wurde in der Ortsdurchfahrt von Schweighofen das Hoftor eines Anwesens beschädigt. Vorgefundene Fahrzeugteile deuten darauf hin, dass ein Traktor als Unfallverursacher in Frage kommt. Das Tor wurde aus der Verankerung gerissen, der Schaden beträgt ca. 500.-Euro. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343/93340.

