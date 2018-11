POL-DN: Auf Pkw aufgefahren

Düren (ots) - Schwer verletzt wurde Mittwochabend ein Rollerfahrer, als er auf ein vor ihm stehendes Auto auffuhr.

Gegen 19:15 Uhr war der 27-jährige Fahrer eines Motorrollers auf der Hovener Straße in Richtung Hoven unterwegs. Kurz zuvor war der Dürener von der Nordstraße nach links in die Hovener Straße abgebogen. Kurz nach dem Abbiegevorgang geriet der Verkehr ins Stocken. Dies registrierte der 27-Jährige zwar, der Bremsversuch führte jedoch dazu, dass sein Fahrzeug wegrutschte und er gegen den Pkw prallte. Dessen 22-jähriger Fahrer vernahm den Knall und kümmerte sich umgehend mit anderen Verkehrsteilnehmern um den Rollerfahrer. Dieser wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste mit einem RTW zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden von circa 1100 Euro.

