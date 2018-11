POL-DN: Einbruch in Wohnung

Riegel vor - jeder Hinweis zählt! Bild-Infos Download

Jülich (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Alten Reichsstraße in Mersch geriet am Mittwoch ins Visier von Einbrechern.

In der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 12:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Haus, indem die Eingangstür aufgehebelt wurde. Anschließend wurde eine Wohnung in dem Gebäude gewaltsam geöffnet. Auch eine im Inneren der Wohnung befindliche, abgeschlossene Zimmertür wurde aufgebrochen. Ob etwas und was aus der Wohnung gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell