POL-DN: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Düren (ots) - In der Zeit vom 16.11.2018, 15:00 Uhr bis 20.11.2018, 14:30 Uhr geriet ein Einfamilienhaus in Düren in der Brückenstraße ins Visier von Einbrechern.

Bislang unbekannte Tatverdächtige hebelten im vorgenannten Tatzeitraum ein Fenster des Wohnhauses auf, schlugen teilweise die Fensterscheibe ein und gelangten auf diese Weise in das Innere des Objektes. Hier durchsuchten Sie alle Räumlichkeiten und entwendeten ersten Erkenntnissen nach Getränkeflaschen und Werkzeug. Mit dem Diebesgut verließen sie das Objekt über das Einstiegsfenster.

Polizeibeamt haben vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeileitstelle unter der Rufnummer 110 entgegen. Jeder Hinweis zählt!

