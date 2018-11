POL-DN: Polizeieinsatz wegen verdächtigem Päckchen

Düren (ots) - Ein Päckchen, aus dem verdächtige Geräusche zu hören waren, sorgte Dienstagnachmittag für einen Polizeieinsatz. Kurz vor 16:00 Uhr meldete sich ein Mitarbeiter eines Autohauses an der Automeile zwischen Düren und Stockheim. Dort war ein Päckchen aus Schweden angekommen, das tickende Geräusche machte. Da nicht ohne weiteres einzuschätzen war, ob das Päckchen harmlos ist oder nicht, wurde das Autohaus geräumt und die umliegenden Straßen abgesperrt. Ein Entschärfer für unkonventionelle Sprengstoffe wurde angefordert. Zwischenzeitlich wurden Ermittlungen beim Absender in Schweden eingeleitet. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme und Untersuchung des Päckchens wurde dieses geöffnet. Es fand sich darin ein elektronisches Bauteil und war damit gänzlich unauffällig. Die Herkunft des Moduls konnte dann der schwedische Absender im Rahmen eines Telefonats erklären: Der Mann hatte ein Fahrzeug in einem Partnerautohaus in Aachen gekauft. Zu Hause angekommen, fand er im Handschuhfach besagtes Bauteil. Dieses packte er ein und schickte es zurück. Der Einsatz wurde gegen 18:30 Uhr beendet.

