POL-DN: Zwei Autofahrer leicht verletzt

Jülich (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Wiesenstraße wurden am Montag zwei Autofahrer leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 25000 Euro.

Gegen 07:50 Uhr herrschte auf der Wiesenstraße reges Verkehrsaufkommen. Eine 57-jährige Autofahrerin aus Erkelenz war in Richtung Oststraße unterwegs. In Höhe der Einmündung Meyburginsel erkannte sie einen Autofahrer, der nach links auf die Wiesenstraße in Richtung Römerstraße abbiegen wollte. Da der Verkehr in ihrer Richtung ins Stocken geraten war, gab sie einem 64-Jährigen aus Jülich zu verstehen, dass sie ihn durchlassen würde. Dabei war neben ihr ein weiteres Fahrzeug unterwegs, das die Frau nicht wahrgenommen hatte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Während der 64-Jährige sich zwar leicht verletzte, jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wurde sein Unfallgegner, ein 29-Jähriger aus Zülpich, zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei beschädigten Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

