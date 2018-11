POL-DN: Wohnungseinbruch

Polizei Düren: Riegel vor! Jeder Hinweis zählt! Bild-Infos Download

Düren (ots) - Schuhspuren, Fingerspuren und Hebelspuren konnte die Polizei an einem Einbruchstatort in Derichsweiler feststellen und sichern. Bislang unbekannte Täter waren am Sonntagnachmittag in ein Reihenhaus an der Straße Zum Pastorsweiher eingebrochen.

Zwischen 17:00 Uhr und 19:20 Uhr gelang es den Unbekannten, über einen Zaun auf das Grundstück zu klettern. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Terrassentür und begaben sich in das Wohnhaus, welches sie nahezu komplett durchsuchten. Ersten Erkenntnissen zufolge nahmen sie unter anderem eine elektronische Spielekonsole an sich. Unerkannt konnten sie mit ihrer Beute fliehen.

Zeugen, die etwas oder jemand Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, dies der Polizei unter der Notrufnummer 110 mitzuteilen. Jeder Hinweis zählt!

