POL-DN: Einbruch in Firmengebäude

Langerwehe (ots) - Bei einem Einbruch in ein Firmengebäude in Jüngersdorf nahmen bislang unbekannte Täter unter anderem einen Fahrzeugschlüssel an sich und stahlen einen Kleintransporter.

Die Tat wurde entdeckt am Sonntagmittag, sie ereignete sich in der Nacht zu Sonntag in der Zeit zwischen 03:45 Uhr und 04:20 Uhr in der Straße Am Parir. Unbekannte hatten zunächst versucht, ein Zugangstor zum Gebäude aufzuhebeln. Als dies misslang, hebelten sie eine Tür auf und gelangten so in das Innere des Objekts, um dieses nach verwertbarem Diebesgut zu durch-suchen. Mit einem aufgefundenen Fahrzeugschlüssel begaben sie sich an-schließend zu einem auf dem Gelände geparkten Kleintransporter und fuhren mit diesem in unbekannte Richtung davon.

Unmittelbar vor der Tat fuhren zwei verdächtige Fahrzeuge durch die Straße Am Parir, es handelte sich um einen weißen sowie einen dunklen Kastenwagen. Die Kriminalpolizei führte eine Spurensuche und -sicherung durch und leitete die Ermittlungen ein.

Hinweise auf den Verbleib des Firmenfahrzeugs, einem weißen Mercedes Sprinter mit orangefarbener Aufschrift und den Kennzeichen DN-MD 200, sowie weitere verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell