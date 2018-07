Herxheim (ots) - Am 2.7.18, gg. 19:00h informierte ein in Herxheim ansässiges Speditionsunternehmen die Dienststelle über einen verkehrsunsicheren polnischen LKW. Dieser wollte dort Fracht aufnehmen. Die verantwortlichen der Spedition verneinten dies mit Hinweis auf die offensichtliche Verkehrsunsicherheit des LKW. Eine Polizeistreife stellte u.a. abgefahrene Reifen, technische Mängel an der Abgasanlage und diverse andere Mängel an Zugmaschine und Auflieger fest. Insgesamt wurde die Fahrzeugkombination durch einen Sachverständigen der DEKRA als verkehrsunsicher eingestuft und wurde stillgelegt. Gegen den Fahrer und Halter des LKW wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

