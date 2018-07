POL-PDLD: Edenkoben. Navi leitet fehl...

BMW steckt fest Bild-Infos Download

Edenkoben (ots) - Eine Anwohnerin der Weinstraße in Edenkoben meldet, dass sich der Fahrer eines BMW in eine missliche Lage gebracht habe. Er fuhr nach Anweisung seines Navis in eine so enge Gasse, dass er in dieser regelrecht stecken blieb. Hierbei touchierte er eine Dachrinne und eine Mauer. Es entstand nur Sachschaden am Pkw ~ etwa 4000EUR. Es wurde auf Wunsch ein Abschlepper, verständigt, welcher den Pkw aus der Gasse hinaus manövrierte.

