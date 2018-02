FW-BO: Verkehrsunfall in Querenburg

Bochum (ots) - Am heutigen Mittwoch kam es auf der Stiepeler Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 10 Uhr gingen mehrere Anrufe bei der Leitstelle der Feuerwehr ein, die den Unfall meldeten. Aus noch unklaren Gründen stand ein PKW in einer Grünanlage hinter einer Tanne. Der zweite PKW stand auf der Straße. Als die Kräfte der Feuerwehr eintrafen, hatten die Personen das Fahrzeug bereits verlassen. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Sie wurden durch den anwesenden Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Insgesamt waren 24 Einsatzkräfte vor Ort. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

