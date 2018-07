Ilbesheim bei Landau (ots) - Am 3.7.2018, gg. 11:20h, musste die Feuerwehr und das DRK in einer gemeinsamen Aktion einen 72-jährigen aus einer hilflosen Lage befreien. Der 72-jährige ist auf dem Freizeitgelände "alla-hopp-Anlage" mit seinem Dreirad von einem abschüssigen Schotterweg abgekommen. Er stürzte eine etwa 10m tiefe Böschung hinunter und lag im Bachbett. Er erlitt hierdurch Platzwunden am Kopf und Wirbelfrakturen, die eine Versorgung im Krankenhaus erforderlich machten.

