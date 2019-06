Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Erneuter Einbruch in die Shopping Arkaden

Bocholt (ots)

Gegen 00.45 Uhr ertönte in der Nacht zum Dienstag der Einbruchalarm in den Shopping Arkaden in Bocholt. Bislang unbekannte Täter hatten eine Eingangstür aufgehebelt und sich so Zutritt in das Gebäude verschafft. Mit einem Stein eingeschlagen wurden die Glasfronten zweier Geschäfte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.100 Euro. Zum möglichen Diebesgut können nach derzeitigem Kenntnisstand keine Angaben gemacht werden.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Bocholt (Telefon 02871-2990).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Anna Hummels

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell