Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Gaststätte

Bocholt (ots)

Bei der Flucht beobachtet wurde in der Nacht zum Dienstag ein unbekannter Täter in der Langenbergstraße. Gegen 3.40 Uhr schlug der Unbekannte mit einem Pflasterstein eine Scheibe der Gaststätte "Osterpurte" in Bocholt ein. Aus dem Objekt entwendete er eine Geldkassette mit Bargeld und flüchtete mit dieser nach Angaben des Zeugen über die Osterstraße in den Südwall. Der Täter soll schlank und ca. 1,75m groß gewesen sein. Er habe eine dunkle Jacke mit Kapuze und einem weißen Querstreifen getragen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Bocholt (Telefon 02871-2990).

