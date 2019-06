Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Sachbeschädigung an Pkw

Stadtlohn (ots)

In der Nacht zum Sonntag beschädigte in Stadtlohn ein unbekannter Täter die Windschutzscheibe eines Pkw. Das Fahrzeug stand geparkt an der Kolpingstraße. Durch das Einschlagen der Windschutzscheibe entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Telefon: 02861-900 2222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell