Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl an Kanalschachtdeckel

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde auf dem Schulhof der Overbergschule in Bocholt ein Kanalschachtdeckel ausgehoben und entwendet. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Bocholt (Telefon 02871 - 2990)

