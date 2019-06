Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit Minibagger Mauer beschädigt

Gronau (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 07.25 Uhr beschädigte ein unbekannter männlicher Täter mit einem Minibagger die Gartenmauer eines Wohnhauses an der Moltkestraße in Gronau. Der Unbekannte brach das Schloss der Fahrertür des Minibaggers auf und nahm die Arbeitsmaschine mit dem Originalzündschlüssel in Betrieb. Wie der Täter an den Originalschlüssel gelangte, ist bisher nicht bekannt. Als der unbekannte Mann von einer Zeugin entdeckt wurde, verließ er fluchtartig das Gelände in Laufrichtung Bahnanlage, um dann wieder auf der Moltkestraße in Richtung Alter Markt zu laufen. Der Täter war männlich und schwarz gekleidet. Hinweise bitte an die Polizeiwache Gronau (Telefon 02561 - 9260)

