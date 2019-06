Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus/Vreden/Schöppingen - Vierfacher Diebstahl aus Milchautomaten

Ahaus/Vreden/Schöppingen (ots)

In der Nacht zum Samstag machten sich unbekannte Täter gleich drei Mal in Ahaus-Alstätte, Ahaus-Graes und Vreden-Ellewick im Bereich der B70 an sogenannten "Milchtankstellen" zu schaffen. Die Unterstände der Milchautomaten waren in allen drei Fällen frei zugänglich. In Schöppingen ereignete sich in der Nacht zum Montag ein weiterer Aufbruch einer öffentlichen Milchtankstelle. Die Täter hebelten jeweils die Milchautomaten auf und entwendeten Geldkassetten mit Bargeld. Dabei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1.100 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalkommissariat Ahaus (Telefon 02561 / 9260).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Telefon: 02861-900 2222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell