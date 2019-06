Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannte stehlen Pkw

Bocholt (ots)

Einen VW Polo haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Bocholt-Suderwick gestohlen. Das blau-metallic lackierte Fahrzeug hatte an der Wiggerstraße gestanden. Die Tat muss sich im Zeitraum zwischen Mitternacht und 07.30 Uhr abgespielt haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

